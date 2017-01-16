コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Round Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1435
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
基本的な価値のために（組み込みの平均ではなく）T3を使用して封筒の一種として作られたT3のテーマのバリエーションです。他のエンベロープと同じ方法で使用できます（エンベロープはピップではなく点数で計算されます）。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16703

