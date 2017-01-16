無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Round Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1435
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
基本的な価値のために（組み込みの平均ではなく）T3を使用して封筒の一種として作られたT3のテーマのバリエーションです。他のエンベロープと同じ方法で使用できます（エンベロープはピップではなく点数で計算されます）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16703
ピボットポイント
ピボットポイントを計算する4つの方法が追加されたピボットポイント指標。ストキャスティクRSI
このバージョンには、実際に計算している6つのサブタイプがあります。
Guppy MMA
これはより最新で多時間枠オプションが追加されました。二重ストキャスティクス
ひねりのあるストキャスティクス：ストキャスティクスを計算し、そのストキャスティクスのストキャスティクスを計算します。