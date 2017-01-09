CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Gerundeter Preis - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1071
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine Variante des T3 Themas das als eine Art von Envelopes unter Verwendung des T3 für die zugrundeliegenden Werte geschaffen wurde (nicht einige der eingebauten Mittelwerte). Sie kann in der gleichen Weise wie andere Envelopes verwendet werden(beachten Sie, dass Envelopes in Punknten und nicht in PIPS gerechnet werden).


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16703

Pivot Points Pivot Points

Pivot Point Indikator mit Ergänzung von 4 Arten der Berechnung der Pivotpunkte.

Stochastic RSI Stochastic RSI

Diese Version hat 6 Untertypen die berechnet werden.

Guppy MMA Guppy MMA

Auf den neuesten Stand gebracht und Multi-TimeFrame-Option hinzugefügt.

Double Stochastic Double Stochastic

Ein Stochastic Indikator mit Twist: er berechnet einen Stochastic und dann den Stochastic dieses Stochastic.