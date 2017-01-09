Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Round Price - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2472
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Trata-se de uma variação com base no T3, feita sob a forma de envelopes, para cálculo do nível básico sem usar uma das médias embutidas, mas sim o T3. O indicador pode ser usado como qualquer outro "Envelopes". Você precisa se lembrar apenas que os "Envelopes" são calculados em pontos, não em pips.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16703
Pivot Points
Indicador Pivot Point com a adição de 4 maneiras para calcular pontos de pivô.Stochastic RSI
Esta versão tem seis subtipos, dependendo de como o indicador é calculado.
Guppy MMA
O indicador contém atualizações e a opção de multi-timeframe.Double Stochastic
Um indicador estocástico com uma torção: primeiro é calculado um Estocástico e, em seguida, o Estocástico desse Estocástico.