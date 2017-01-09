CodeBaseSeções
Indicadores

Round Price - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2472
Avaliação:
(16)
Publicado:
Trata-se de uma variação com base no T3, feita sob a forma de envelopes, para cálculo do nível básico sem usar uma das médias embutidas, mas sim o T3. O indicador pode ser usado como qualquer outro "Envelopes". Você precisa se lembrar apenas que os "Envelopes" são calculados em pontos, não em pips.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16703

