Pivot Points - indicador para MetaTrader 5
- 22307
-
Indicador Pivot Point com a adição de 4 maneiras para calcular pontos de pivô.
- (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close)/3
- (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Anterior Close)/4
- (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Open)/4
- (Anterior High + Anterior Low + Open + Open)/4
Foi adicionado um "método alternativo" para calcular linhas de suporte: descobri que, em muitas versões, R3 e S3 são calculados de forma diferente, não como no original (isto efetivamente o torna "mais apertado" do que o original) então eu decidi ir por esse caminho.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16702
