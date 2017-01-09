Indicador Pivot Point com a adição de 4 maneiras para calcular pontos de pivô.

(Anterior High + Anterior Low + Anterior Close)/3

(Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Anterior Close)/4

(Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Open)/4

(Anterior High + Anterior Low + Open + Open)/4

Foi adicionado um "método alternativo" para calcular linhas de suporte: descobri que, em muitas versões, R3 e S3 são calculados de forma diferente, não como no original (isto efetivamente o torna "mais apertado" do que o original) então eu decidi ir por esse caminho.







