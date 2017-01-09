CodeBaseKategorien
Pivot Points - Indikator für den MetaTrader 5
Pivot Points - Indikator für den MetaTrader 5

Pivot Point Indikator mit Ergänzung von 4 Arten der Berechnung der Pivotpunkte:

  • (Vorheriges Hoch +Vorheriges Tief + Vorheriger Schluss)/3
  • (Vorheriges Hoch +Vorheriges Tief + Vorheriger Schluss + Vorheriger Schluss)/4
  • (Vorheriges Hoch +Vorheriges Tief + Vorheriger Schluss + Eröffnung)/4
  •  (Vorheriges Hoch +Vorheriges Tief + Eröffnung + Eröffnung )/4

"Alternative Arten" der Berechnung von Pivotunterstützungs- und widerstandslinien ergänzt - I habe herausgefundne, dass in vielen Versionen R3 und S3 anders als im Original berechnet werden (das macht es effektiv "enger" als das Original) daher habe ich mich dazu entschlossen, diese Art auch bereitzustellen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16702

