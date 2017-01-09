Version des allgemein bekannten Woodies CCI mit korrekter Implementierung der Trendänderungsregeln

Diese Version hat 6 Untertypen die berechnet werden.

Eine Variante des T3 Themas das als eine Art von Envelopes unter Verwendung des T3 für die zugrundeliegenden Werte geschaffen wurde.

Auf den neuesten Stand gebracht und Multi-TimeFrame-Option hinzugefügt.