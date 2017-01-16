ピボットポイントを計算する4つの方法が追加されたピボットポイント指標：

（前回の高値+前回の安値+前回の終値）/ 3

（前回の高値+前回の安値+前回の終値+前回の終値）/4

（前回の高値+前回の安値+前回の終値+始値）/4

（前回の高値+前回の安値+始値+始値）/4

ピボット支持線および抵抗線を計算する「代替方法」を追加しました。多くのバージョンで、R3とS3が元のものとは異なって計算されていることがわかった（それは効果的に元のものよりも 「より厳密」になります）ので、その方法も可能にすることに決めました。



