ピボットポイント - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ピボットポイントを計算する4つの方法が追加されたピボットポイント指標：

  • （前回の高値+前回の安値+前回の終値）/ 3
  • （前回の高値+前回の安値+前回の終値+前回の終値）/4
  • （前回の高値+前回の安値+前回の終値+始値）/4
  •  （前回の高値+前回の安値+始値+始値）/4

ピボット支持線および抵抗線を計算する「代替方法」を追加しました。多くのバージョンで、R3とS3が元のものとは異なって計算されていることがわかった（それは効果的に元のものよりも 「より厳密」になります）ので、その方法も可能にすることに決めました。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16702

