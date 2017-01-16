無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ピボットポイント - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 4303
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ピボットポイントを計算する4つの方法が追加されたピボットポイント指標：
- （前回の高値+前回の安値+前回の終値）/ 3
- （前回の高値+前回の安値+前回の終値+前回の終値）/4
- （前回の高値+前回の安値+前回の終値+始値）/4
- （前回の高値+前回の安値+始値+始値）/4
ピボット支持線および抵抗線を計算する「代替方法」を追加しました。多くのバージョンで、R3とS3が元のものとは異なって計算されていることがわかった（それは効果的に元のものよりも 「より厳密」になります）ので、その方法も可能にすることに決めました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16702
ストキャスティクRSI
このバージョンには、実際に計算している6つのサブタイプがあります。Lnx CCI
動向変更ルールを正しく実装した、著名のWoodies CCIのバージョン。
Round Price
基本的な価値のためにT3を使用するエンベロープの一種として作られたT3テーマのバリエーション。Guppy MMA
これはより最新で多時間枠オプションが追加されました。