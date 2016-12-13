Индикатор Pivot Point с добавлением 4 способов расчета точек разворота.

(Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close)/3

(Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close + Предыдущий Close)/4

(Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close + Open)/4

(Предыдущий High +Предыдущий Low + Open + Open)/4

Добавлен "альтернативный способ" расчета линий поддержки и сопротивления: думаю, во многих версиях R3 и S3 рассчитываются по-другому, не так, как в оригинале, поэтому я тоже решил пойти по этому пути.







