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Pivot Points - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Pivot Point с добавлением 4 способов расчета точек разворота.
- (Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close)/3
- (Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close + Предыдущий Close)/4
- (Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close + Open)/4
- (Предыдущий High +Предыдущий Low + Open + Open)/4
Добавлен "альтернативный способ" расчета линий поддержки и сопротивления: думаю, во многих версиях R3 и S3 рассчитываются по-другому, не так, как в оригинале, поэтому я тоже решил пойти по этому пути.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16702
Stochastic RSI
Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.Lnx CCI
Версия хорошо известного индикатора Woodies CCI с корректной реализацией правил смены тренда.
Round Price
Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием Т3 для расчета основного уровня.Guppy MMA
В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.