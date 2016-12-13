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Индикаторы

Pivot Points - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5753
Рейтинг:
(50)
Опубликован:
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Индикатор Pivot Point с добавлением 4 способов расчета точек разворота.

  • (Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close)/3
  • (Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close + Предыдущий Close)/4
  • (Предыдущий High +Предыдущий Low + Предыдущий Close + Open)/4
  •  (Предыдущий High +Предыдущий Low + Open + Open)/4

Добавлен "альтернативный способ" расчета линий поддержки и сопротивления: думаю, во многих версиях R3 и S3 рассчитываются по-другому, не так, как в оригинале, поэтому я тоже решил пойти по этому пути.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16702

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.

Lnx CCI Lnx CCI

Версия хорошо известного индикатора Woodies CCI с корректной реализацией правил смены тренда.

Round Price Round Price

Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием Т3 для расчета основного уровня.

Guppy MMA Guppy MMA

В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.