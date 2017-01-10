请观看如何免费下载自动交易
这是众所周知的 Woodies CCI 的版本, 正确实现趋势变化规则 ("臭名昭著" 的黄色柱线, 必须出现在严格遵循 woodies 规则的柱线上)。添加了 ema 和 LSMA (线性回归值) 的斜率作为彩色线, 当使用 Woodies CCI 决策时, 它们可作为信息加成 (最初它们使用 3 个指标, 但在此我们有一个多合一版本)。
附言: Woodies CCI 系统主要使用 5 分钟图表进行交易, 因此, 指标应省缺设置在 5 分钟图表上使用。对于在其它时间帧上的用法, 建议针对一些参数进行实验, 以便根据不同时间帧的需要进行调整
