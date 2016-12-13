Это версия известного индикатора Woodies CCI с правильной имплементацией правил смены тренда (если строго следовать стратегии Вуди, то на баре, предшествующем смене тренда, должна появиться "печально известная" желтая полоса). Добавлены наклоны EMA и LSMA (значение линейной регрессии). Они имеют вид цветных линий, которые дают дополнительную информацию в принятии решений, когда используется Woodies CCI (в оригинале используются три отдельных индикатора, но здесь у нас версия все-в-одном).



PS: Система Woodies CCI преимущественно торгует только на 5-минутных графиках. Таким образом, и индикатор, в соответствии с дефолтными настройками, используется на М5. Для использования на других таймфреймах я советую поэкспериментировать с настройками.



