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Индикаторы

Lnx CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3601
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Это версия известного индикатора Woodies CCI с правильной имплементацией правил смены тренда (если строго следовать стратегии Вуди, то на баре, предшествующем смене тренда, должна появиться "печально известная" желтая полоса). Добавлены наклоны EMA и LSMA (значение линейной регрессии). Они имеют вид цветных линий, которые дают дополнительную информацию в принятии решений, когда используется Woodies CCI (в оригинале используются три отдельных индикатора, но здесь у нас версия все-в-одном).

PS: Система Woodies CCI преимущественно торгует только на 5-минутных графиках. Таким образом, и индикатор, в соответствии с дефолтными настройками, используется на М5. Для использования на других таймфреймах я советую поэкспериментировать с настройками.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16700

BB MACD BB MACD

BB MACD — вариация индикатора MACD с добавлением полос Боллинджера.

T3 floating levels oscillator T3 floating levels oscillator

Ранее описанный индикатор T3 floating levels, сделанный в виде осциллятора

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.

Pivot Points Pivot Points

Индикатор Pivot Point с добавлением 4 способов расчета точек разворота.