Lnx CCI - indicador para MetaTrader 5
Lnx CCI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2737
- Avaliação:
-
- Publicado:
Esta versão do famoso indicador Woodies CCI com uma correta aplicação das regras de alteração de tendência (se seguir rigorosamente a estratégia Woody, na barra - antes da mudança da tendência - deve haver uma "infame" faixa amarela). Adicionadas inclinações EMA e LSMA (valor da regressão linear). Eles têm a aparência de linhas coloridas que dão informações adicionais na tomada de decisões, quando Woodies ICC é usado (no original, existem três indicadores separados, mas aqui temos uma versão do tudo-em-um).
PS: o sistema de Woodies CCI negocia principalmente em gráficos de 5 minutos. Assim, o indicador deve, de acordo com as configurações padrão usadas, ser usado em gráficos de 5 minutos também. Para uso em outros timeframes, sugiro experimentar com as configurações.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16700
