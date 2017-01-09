Esta versão do famoso indicador Woodies CCI com uma correta aplicação das regras de alteração de tendência (se seguir rigorosamente a estratégia Woody, na barra - antes da mudança da tendência - deve haver uma "infame" faixa amarela). Adicionadas inclinações EMA e LSMA (valor da regressão linear). Eles têm a aparência de linhas coloridas que dão informações adicionais na tomada de decisões, quando Woodies ICC é usado (no original, existem três indicadores separados, mas aqui temos uma versão do tudo-em-um).



PS: o sistema de Woodies CCI negocia principalmente em gráficos de 5 minutos. Assim, o indicador deve, de acordo com as configurações padrão usadas, ser usado em gráficos de 5 minutos também. Para uso em outros timeframes, sugiro experimentar com as configurações.



