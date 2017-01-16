これは、トレンド変更ルール（woodiesルールに厳密に従うバーに必ず表示される 「悪名高い」黄色のバー）を正しく実装した、著名のWoodies CCIのバージョンです。woodies CCIが使用されたとき（当初は3つの指標を使用しましたが、ここではオールインワンバージョンを使用しています）意思決定に情報を追加する色付き線としてのEMAとLSMA（線形回帰値）の勾配が追加されました。



追記：Woodies CCIシステムは主に5分チャートのみを使用して取引するので、指標はデフォルト設定で5分チャートにも使用されるべきです。他の時間枠での使用のためには、異なる時間枠のニーズに合わせたパラメータの調整を試みることが推奨されます。