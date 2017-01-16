El indicador T3 que utiliza los niveles flotantes como modo para determinar el cambio de la tendencia, pero que ha sido transformado en un oscilador (en vez de visualizarse en el gráfico).

Puesto que este indicador es un heredero directo del T3 floating levels, la mayor parte de su descripción coincide con la del «padre» y se repite aquí (para no buscar la descripción original).



Este indicador tiene un conjunto ampliado de 22 tipos de precios, ahí se usan los niveles flotantes. Puede cambiar de color (y por consecuencia, las alertas) en caso de cuatro condiciones diferentes:

cuando los niveles externos han sido cruzados;

cuando la línea media (nula) hha sido cruzada;

cuando la inclinación de T3 cambia,

cuando la inclinación del oscilador cambia.



El modo cuando cambia la inclinación del oscilador es el cambio relacionado con la versión «para el gráfico»: las inclinaciones de T3 y del oscilador no deben ser iguales (y en mayoría de los casos no son así), por eso era necesario prever este tipo también. Los demás cambios del color, corresponden estrictamente a la versión visualizada en el gráfico. Las alertas se ajusta de forma correspondiente.



Este indicador ya tiene la propiedad de timeframe múltiple (con el conjunto habitual de todos disponibles en MetaTrader 5), con lo cual no hay necesidad de conectar otros indicadores para este propósito.

Los autores ya han facilitado la información adicional sobre las opciones del «T3 original» (inicialmente, el indicador fue desarrollado para otra plataforma de trading).

Desarrollado por Bob Fulks, odificado por Alex Matulich 4/2003



T3 Average, en realidad, es un filtro de bajas frecuencias, como la media móvil tradicional y exponencial. No obstante, T3 Average demuestra una declinación más acentuada de la frecuencia, y como resultado, se mejora la filtración de los ruidos de alta frecuencia, guardando al mismo tiempo los componentes de baja frecuencia en una serie temporal.

El parámetro «Longitud» se divide en dos para hacer que el retardo de T3 Average sea igual al retardo de las medias móviles tradicionales. De esta manera, Usted puede usar T3 Average como sustitución de la МА o XMA, y conseguir una filtración del ruido más eficaz, manteniendo el mismo retardo.

Con la adición de los niveles flotantes, el uso de T3 puede ampliarse. Los niveles flotantes hacen que sea una especie del oscilador en el gráfico, así, se puede usarlo para detectar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, yo recomiendo usar este indicador como señal de formación de una tendencia nueva o para confirmar la tendencia de mercado establecida anteriormente.



