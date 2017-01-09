CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Lnx CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1234
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
lnx_cci.mq5 (10.92 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dies ist die VErsion des allgemein bekannten Woodies CCI mit korrekter Implementierung der Trendänderungsregeln (die "berüchtigten" gelben Balken, der bei einem Balken angezeigt werden, die streng den Woodies Regeln folgen). Es wurden die STeigung des EMA und LSMA (linear regression value) als farbige Linien hinzugefügt, die Informationen ergänzen, um Entscheidungen fällen zu können wenn der Woodies CCI verwendet wird (ursprünglich wurden 3 Indikatoren verwendet, aber hier haben wir eine alles-in-einem Version).

PS: das Woodies CCI System handelt hauptsächlich nur auf 5 Minuten Charts, daher sollte der Indikator mit den Standardeinstellungen ebenfalls nur auf 5-Minuten-Charts eingesetzt werden. Für den Einsatz auf anderen TimeFrames wird empfohlen, mit einigen Parametern zu experimentieren, um sie auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zeitrahmen anzupassen


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16700

BB MACD BB MACD

BB MACD ist eine MACD Indikator Variation mit der Ergänzung von Bollinger Bändern

T3 Schwebende Levels Oscillator T3 Schwebende Levels Oscillator

T3 Schwebende Levels Oscillator

Stochastic RSI Stochastic RSI

Diese Version hat 6 Untertypen die berechnet werden.

Pivot Points Pivot Points

Pivot Point Indikator mit Ergänzung von 4 Arten der Berechnung der Pivotpunkte.