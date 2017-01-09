und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Lnx CCI - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist die VErsion des allgemein bekannten Woodies CCI mit korrekter Implementierung der Trendänderungsregeln (die "berüchtigten" gelben Balken, der bei einem Balken angezeigt werden, die streng den Woodies Regeln folgen). Es wurden die STeigung des EMA und LSMA (linear regression value) als farbige Linien hinzugefügt, die Informationen ergänzen, um Entscheidungen fällen zu können wenn der Woodies CCI verwendet wird (ursprünglich wurden 3 Indikatoren verwendet, aber hier haben wir eine alles-in-einem Version).
PS: das Woodies CCI System handelt hauptsächlich nur auf 5 Minuten Charts, daher sollte der Indikator mit den Standardeinstellungen ebenfalls nur auf 5-Minuten-Charts eingesetzt werden. Für den Einsatz auf anderen TimeFrames wird empfohlen, mit einigen Parametern zu experimentieren, um sie auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zeitrahmen anzupassen
