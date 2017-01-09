Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BB MACD - Indikator für den MetaTrader 5
BB MACD ist eine MACD (Moving Average Convergence Divergenz) Indikator Variation mit der Ergänzung von Bollinger Bändern, was hilft, Trendänderungspunkte zu bestimmen und die Stärke des aktuellen Trends zu messen.
Der Indikator ist in zwei Teile getrennt:
- Der "Linien" Teil der der farbige MACD-Wert ist;
- Der "Kanal" Teil der die Bollinger Bändern sind, die so gezeichnet werden, damit es einfacher ist die Änderungen des MACD innerhlab des Kanals zu erkennen.
