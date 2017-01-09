CodeBaseKategorien
Indikatoren

BB MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
1995
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
bb_macd.mq5 (6.75 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
BB MACD ist eine MACD (Moving Average Convergence Divergenz) Indikator Variation mit der Ergänzung von Bollinger Bändern, was hilft, Trendänderungspunkte zu bestimmen und die Stärke des aktuellen Trends zu messen.

Der Indikator ist in zwei Teile getrennt:

  •  Der "Linien" Teil der der farbige MACD-Wert ist;
  •  Der "Kanal" Teil der die Bollinger Bändern sind, die so gezeichnet werden, damit es einfacher ist die Änderungen des MACD innerhlab des Kanals zu erkennen.
Die Farbe des MACD hängt von der Steigung des MACD und der relativen Position innerhalb der Bollingerbänder ab. Wenn die Bänder durchbrochen werden ändert sich die Farbe, um es einfacher zu machen den Augenblick zu erkennen, in dem der Ausbruch erfolgt.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16699

