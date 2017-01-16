El indicador T3 que utiliza los niveles flotantes y ayuda a determinar la tendencia.



Este indicador tiene un conjunto ampliado de 22 tipos de precios, ahí se usan los niveles flotantes. Puede cambiar de color (y por consecuencia, las alertas) en caso de cuatro condiciones diferentes:

cuando los niveles externos han sido cruzados;

cuando la línea media (nula) hha sido cruzada;

cuando la inclinación de T3 cambia.

Este indicador ya tiene la propiedad de timeframe múltiple (con el conjunto habitual de todos disponibles en MetaTrader 5), con lo cual no hay necesidad de conectar otros indicadores para este propósito.

Los autores ya han facilitado la información adicional sobre las opciones del «T3 original» (inicialmente, el indicador fue desarrollado para otra plataforma de trading).

Desarrollado por Bob Fulks, odificado por Alex Matulich 4/2003



T3 Average, en realidad, es un filtro de bajas frecuencias, como la media móvil tradicional y exponencial. No obstante, T3 Average demuestra una declinación más acentuada de la frecuencia, y como resultado, se mejora la filtración de los ruidos de alta frecuencia, guardando al mismo tiempo los componentes de baja frecuencia en una serie temporal.

El parámetro «Longitud» se divide en dos para hacer que el retardo de T3 Average sea igual al retardo de las medias móviles tradicionales. De esta manera, Usted puede usar T3 Average como sustitución de la МА o XMA, y conseguir una filtración del ruido más eficaz, manteniendo el mismo retardo.

Con la adición de los niveles flotantes, el uso de T3 puede ampliarse. Los niveles flotantes hacen que sea una especie del oscilador en el gráfico, así, se puede usarlo para detectar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, yo recomiendo usar este indicador como señal de formación de una tendencia nueva o para confirmar la tendencia de mercado establecida anteriormente.



