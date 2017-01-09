Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BB MACD - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
BB MACD é um MACD (Moving Average Convergence Divergence), nele foram adicionadas as bandas de Bollinger que ajudam a determinar o ponto de inversão da tendência e medir a força da tendência atual.
O indicador é dividido em duas partes:
- "Linha" — linha colorida do MACD
- "Canal" — bandas de Bollinger que foram desenhadas de modo a facilitar o rastreamento de alterações do MACD dentro do canal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16699
