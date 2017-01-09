CodeBaseSeções
BB MACD é um MACD (Moving Average Convergence Divergence), nele foram adicionadas as bandas de Bollinger que ajudam a determinar o ponto de inversão da tendência e medir a força da tendência atual.

O indicador é dividido em duas partes:

  •  "Linha" — linha colorida do MACD
  •  "Canal" — bandas de Bollinger que foram desenhadas de modo a facilitar o rastreamento de alterações do MACD dentro do canal.
A cor MACD depende de sua inclinação e a posição atual dentro das bandas de Bollinger. Sempre que uma banda de fuga, a cor muda para tornar mais fácil de detectar o ponto de colapso.




