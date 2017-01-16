無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BB MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
BB MACDは、ボリンジャーバンドを追加したMACD（Moving Average Convergence Divergence）指標のバリエーションで、動向の変化点を検出し、現在の動向の強さを測定するのに役立ちます。
指標は2つの部分に分かれています：
- 色のついたMACD値である「線」部分
- ボリンジャーバンドである 「チャンネル」部分は、チャンネル内のMACDの変化をより簡単に発見できるように描かれています。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16699
