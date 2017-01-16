BB MACDは、ボリンジャーバンドを追加したMACD（Moving Average Convergence Divergence）指標のバリエーションで、動向の変化点を検出し、現在の動向の強さを測定するのに役立ちます。

指標は2つの部分に分かれています：



色のついたMACD値である「線」部分

ボリンジャーバンドである 「チャンネル」部分は、チャンネル内のMACDの変化をより簡単に発見できるように描かれています。

MACDの色は、MACDの勾配とボリンジャーバンド内の相対位置に依存します。バンドが途切れたときはいつでも、その瞬間をより正確に特定するために色が変更されます。