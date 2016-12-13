BB MACD — это индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), в который добавлены полосы Боллинджера, помогающие определять точки смены тренда и измеряющие силу текущего тренда.

Индикатор разделен на две части:



"Линия" — цветная линия MACD

"Канал" — полосы Боллинджера, отрисованные таким образом, чтобы упростить отслеживание изменения MACD внутри канала.





Цвет MACD определяется ее наклоном и текущим положением внутри полосы Боллинджера. Всякий раз, когда происходит пробой полосы, цвет изменяется, чтобы было проще обнаружить точку этого пробоя.