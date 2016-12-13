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BB MACD - индикатор для MetaTrader 5
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BB MACD — это индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), в который добавлены полосы Боллинджера, помогающие определять точки смены тренда и измеряющие силу текущего тренда.
Индикатор разделен на две части:
- "Линия" — цветная линия MACD
- "Канал" — полосы Боллинджера, отрисованные таким образом, чтобы упростить отслеживание изменения MACD внутри канала.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16699
T3 floating levels oscillator
Ранее описанный индикатор T3 floating levels, сделанный в виде осциллятораT3 floating levels
T3 с плавающими уровнями.
Lnx CCI
Версия хорошо известного индикатора Woodies CCI с корректной реализацией правил смены тренда.Stochastic RSI
Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.