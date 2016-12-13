CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BB MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4374
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

BB MACD — это индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), в который добавлены полосы Боллинджера, помогающие определять точки смены тренда и измеряющие силу текущего тренда.

Индикатор разделен на две части:

  •  "Линия" — цветная линия MACD
  •  "Канал" — полосы Боллинджера, отрисованные таким образом, чтобы упростить отслеживание изменения MACD внутри канала.
Цвет MACD определяется ее наклоном и текущим положением внутри полосы Боллинджера. Всякий раз, когда происходит пробой полосы, цвет изменяется, чтобы было проще обнаружить точку этого пробоя.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16699

T3 floating levels oscillator T3 floating levels oscillator

Ранее описанный индикатор T3 floating levels, сделанный в виде осциллятора

T3 floating levels T3 floating levels

T3 с плавающими уровнями.

Lnx CCI Lnx CCI

Версия хорошо известного индикатора Woodies CCI с корректной реализацией правил смены тренда.

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.