Indicadores

AutoFibAutoTrend_OnParabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3106
Avaliação:
(17)
Publicado:
Autor real:

zzuegg

O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag parabólico.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+------------------------------------------------+
//---- Parâmetros de entrada do ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador
input double Step=0.02; // etapa SAR
input double Maximum=0.2; // SAR máximo
input bool ExtremumsShift=true; // sinalizador do deslocamento de pico
//---- configurações da exibição visual do indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_OnParabolic"; // Nome para as etiquetas do indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrMagenta;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSpringGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDodgerBlue;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+

Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pre-compilado do indicador ZigZagOnParabolic.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend_OnParabolic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16692

