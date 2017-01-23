Autor real:

zzuegg

O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag parabólico.

Parâmetros de entrada do indicador:









input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

input double Step= 0.02 ;

input double Maximum= 0.2 ;

input bool ExtremumsShift= true ;



input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_OnParabolic" ;

input bool ShowFib= true ;

input color FibColor= clrMagenta ;

input uint FibSize= 1 ;



input bool ShowFibFan= true ;

input color FibFanColor= clrMediumSpringGreen ;

input uint FibFanSize= 1 ;



input bool ShowTrend= true ;

input color TrendColor= clrDodgerBlue ;

input uint TrendSize= 5 ;



Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pre-compilado do indicador ZigZagOnParabolic.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend_OnParabolic