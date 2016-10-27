Реальный автор:

zzuegg

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах параболического зигзага.

Входные параметры индикатора:









input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

input double Step= 0.02 ;

input double Maximum= 0.2 ;

input bool ExtremumsShift= true ;



input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_OnParabolic" ;

input bool ShowFib= true ;

input color FibColor= clrMagenta ;

input uint FibSize= 1 ;



input bool ShowFibFan= true ;

input color FibFanColor= clrMediumSpringGreen ;

input uint FibFanSize= 1 ;



input bool ShowTrend= true ;

input color TrendColor= clrDodgerBlue ;

input uint TrendSize= 5 ;



Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZagOnParabolic.mq5.

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_OnParabolic