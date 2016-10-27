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AutoFibAutoTrend_OnParabolic - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
zzuegg
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах параболического зигзага.
Входные параметры индикатора:
//| Входные параметры индикатора |
//+------------------------------------------------+
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input double Step=0.02; // SAR шаг
input double Maximum=0.2; // SAR максимум
input bool ExtremumsShift=true; // флаг сдвига вершины
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_OnParabolic"; // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrMagenta;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSpringGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDodgerBlue;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZagOnParabolic.mq5.
Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend_OnParabolic
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