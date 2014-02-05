CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZagOnParabolic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ZigZagOnParabolic.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_HTF

