ZigZagOnParabolic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2309
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ZigZagOnParabolic.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_HTF
