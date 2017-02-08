CodeBaseKategorien
Indikatoren

AutoFibAutoTrend_OnParabolic - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten spitzen des parabolischen Zichzacks.

Eingabeparameter des Indikators:

//+------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators |
//+------------------------------------------------+
//---- Eingabeaprameter des Zickzacks
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen des Zickzacks für die Berechnung des Indikators
input double Step=0.02; // SAR Schritt
input double Maximum=0.2; // SAR Maximum
input bool ExtremumsShift=true; // Verschiebung der Spitze
//---- Einstellungen der visuellen Darstellung des Indikators
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_OnParabolic"; // Name für die Labels des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrMagenta;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSpringGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDodgerBlue;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZagOnParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_OnParabolic Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16692

