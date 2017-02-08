und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AutoFibAutoTrend_OnParabolic - Indikator für den MetaTrader 5
- 1403
Echter Autor:
zzuegg
Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten spitzen des parabolischen Zichzacks.
Eingabeparameter des Indikators:
//| Eingabeparameter des Indikators |
//+------------------------------------------------+
//---- Eingabeaprameter des Zickzacks
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen des Zickzacks für die Berechnung des Indikators
input double Step=0.02; // SAR Schritt
input double Maximum=0.2; // SAR Maximum
input bool ExtremumsShift=true; // Verschiebung der Spitze
//---- Einstellungen der visuellen Darstellung des Indikators
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_OnParabolic"; // Name für die Labels des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrMagenta;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSpringGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDodgerBlue;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZagOnParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_OnParabolic Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16692
