Echter Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet einen Preiskanal und Fibonacci-Ebenen auf den letzten spitzen des parabolischen Zichzacks.

Eingabeparameter des Indikators:









input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

input double Step= 0.02 ;

input double Maximum= 0.2 ;

input bool ExtremumsShift= true ;



input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_OnParabolic" ;

input bool ShowFib= true ;

input color FibColor= clrMagenta ;

input uint FibSize= 1 ;



input bool ShowFibFan= true ;

input color FibFanColor= clrMediumSpringGreen ;

input uint FibFanSize= 1 ;



input bool ShowTrend= true ;

input color TrendColor= clrDodgerBlue ;

input uint TrendSize= 5 ;



Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZagOnParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend_OnParabolic Indikator