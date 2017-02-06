请观看如何免费下载自动交易
AutoFibAutoTrend_OnParabolic - MetaTrader 5脚本
真实作者:
zzuegg
本指标根据最近的抛物线之字转向的峰值绘制价格通道和斐波那契水平。
输入参数:
//---- ZigZag 输入参数
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于指标计算的 ZigZag 时段
input double Step=0.02; // SAR 步长
input double Maximum=0.2; // SAR 最大值
input bool ExtremumsShift=true; // 偏移极值开关
//---- 指标显示设置
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_OnParabolic"; // 指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrMagenta;
input uint FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSpringGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDodgerBlue;
input uint TrendSize=5;
//+-----------------------------------+
本指标需要编译好的 ZigZagOnParabolic.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. AutoFibAutoTrend_OnParabolic 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16692
