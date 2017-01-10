如同 John Ehlers 所描述:



这款通带振荡器从行情数据中寻找通带输出的高频和低频, 以便消除来自结果信号的摇摆, 从而显著减少滞后。通带指标通过 2 个不同周期的 EMA 差值来实现这一点。(40 和 60)。在信号线上添加拥有 RMS 周期包络的通带振荡器的触点。通过最后 50 根柱线上的平方以及所获平均和的平方根来计算通带频率波形的输出, 并创建触发级别。

当通带在其 -RMS 线上交叉时买入。当通带在其 RMS 线下交叉时做空。

与原版的差异是允许不同的计算周期 (省缺如他所述, 但允许任意计算周期)



指标也有一些异常大的价格选择 - 22 种类型 - 您会在价格的下拉菜单里发现它们的描述性名称 (它们是自我描述, 所以在识别它们代表何意之时不会有问题)



指标已具有所有通常的警报集合并且是多时间帧的。当退出 RMS 包络时附加区域填充, 以便帮助定位 (以及警报) 发生突破的时刻。建议做好参数实验 - John Ehlers 通常针对商品测试他的思路 - 其中波动率显著低于外汇 - 针对外汇调整一些条件可能是一个合理的选择



