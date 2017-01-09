Wie von John Ehlers beschrieben:



Dieser Pass-Band Oszillator will sowohl hoch- als auch niederfrequente Daten aus den Marktdaten ausfiltern, um Störungen vom resultierenden Signal zu eliminieren und daher signifikant die Verzögerung zu reduzieren. Dieser pass-band Indikator versucht dies durch 2 verschiedene EMA's variierender Perioden zu erreichen. (40 und 60). Triggerpunkte für den pass-band Oszillator werden mit einemRMS Cyclic Envelope über der Signalline hinzugefügt. Die Ausgabe der pass-band Wellenform wird berechnet indem das Quadrat über die letzten 50 Balken aufaddiert wird und die Quadratwurzel der gemittelten Summe genommen wird, um die Triggerlevels zu ermitteln.

Kaufen Sie, wenn das Pass-band über seine RMS Linie kreuzt. Verkaufen Sie, wenn Short when Pass-band unter seine RMS Linie kreuzt.

Der Unterschied zum Original ist, dass verschiedene Berechnungsperioden erlaubt sind (Standards wie er es beschrieben hat, aber jede beliebige Berechznungsperiode ist erlaubt)



Dieser Indikator hat auch eine ungewöhnlich große Auswahl an Preisen - 22 Arten - ihre beschreibenden Namen sollten Sie im Dropdown-Auswahlfeld für Preise finden (sie sind selbst beschreibend, es sollte kein Problem sein zu erkennen, wofür sie stehen)



Der Indikator hat bereits den üblichen Satz von Warnungen und Multi-TimeFrames. Gefüllte Bereiche wenn der RMS-Envelope verlassen wird wurde hinzugefügt, um zu helfen (zusammen mit Warnungen) den Moment genau zu bestimmen wann der Ausbruch passiert. Es wird empfohlen etwas mit den Paramtern zu experimentieren - John Ehlers testet in der Regel seine Idee auf Instrumenten wo die Volatilität deutlich niedriger ist als im Forex - und einige Anpassungen an Forex Bedingungen sind wahrscheinlich eine vernünftige Wahl



