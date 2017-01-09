CodeBaseSeções
Mladen Rakic
Como afirmado por John Eilers:

Este oscilador passa-banda procura faixas de frequências altas e baixas a partir de dados de mercado para eliminar as ondulações do sinal resultante, reduzindo assim o "ruído" no sinal resultante. Isto reduz significativamente o atraso. Este indicador passa-banda consegue isso graças a 2 EMA diferentes de períodos variados (40 e 60). Os pontos de execução para o oscilador passa-banda são adicionados com um envelope cíclico RMS sobre a linha de sinal. O sinal de saída da banda de passagem é calculada somando seu quadrado nas últimas 50 barras e tomando a raiz quadrada do valor médio.

Compra, quando a banda atravessa acima de seu RMS. Uma posição curta é aberta quando a banda intersecta o RMS para baixo.

O desvio do original é que são permitidos períodos de cálculo diferentes (por padrão, eles são exibidos como no original, mas você pode definir qualquer período).

Este indicador também é incomum para a sua grande variedade de preços, isto é, de 22 tipos, e você pode encontrá-los na caixa drop-down sobre os nomes descritivos (eles são auto-descritivos por isso não deve haver um problema em reconhecer o que eles representam)

O indicador já conta com um conjunto de alertas e caraterística multi-timeframe. A adição de áreas preenchidas quando o envelope RMS é encerrado é adicionado para ajudar a localizar (junto com alertas) o momento em que a quebra acontece. É recomendado experimentar com alguns parâmatros. embora John Ehlers normalmente testa sua ideia sobre commodities, onde a volatilidade é significativamente menor do que no forex. Talvez algumas das definições de acordo com as condições do mercado de Forex são uma escolha razoável.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16687

