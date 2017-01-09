Como afirmado por John Eilers:



Este oscilador passa-banda procura faixas de frequências altas e baixas a partir de dados de mercado para eliminar as ondulações do sinal resultante, reduzindo assim o "ruído" no sinal resultante. Isto reduz significativamente o atraso. Este indicador passa-banda consegue isso graças a 2 EMA diferentes de períodos variados (40 e 60). Os pontos de execução para o oscilador passa-banda são adicionados com um envelope cíclico RMS sobre a linha de sinal. O sinal de saída da banda de passagem é calculada somando seu quadrado nas últimas 50 barras e tomando a raiz quadrada do valor médio.

Compra, quando a banda atravessa acima de seu RMS. Uma posição curta é aberta quando a banda intersecta o RMS para baixo.

O desvio do original é que são permitidos períodos de cálculo diferentes (por padrão, eles são exibidos como no original, mas você pode definir qualquer período).



Este indicador também é incomum para a sua grande variedade de preços, isto é, de 22 tipos, e você pode encontrá-los na caixa drop-down sobre os nomes descritivos (eles são auto-descritivos por isso não deve haver um problema em reconhecer o que eles representam)



O indicador já conta com um conjunto de alertas e caraterística multi-timeframe. A adição de áreas preenchidas quando o envelope RMS é encerrado é adicionado para ajudar a localizar (junto com alertas) o momento em que a quebra acontece. É recomendado experimentar com alguns parâmatros. embora John Ehlers normalmente testa sua ideia sobre commodities, onde a volatilidade é significativamente menor do que no forex. Talvez algumas das definições de acordo com as condições do mercado de Forex são uma escolha razoável.



