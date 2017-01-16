コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

スーパー・パスバンド・フィルタ2.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2083
評価:
(41)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

下記がジョン・エラーズによる記述です。

この通過帯域オシレータは、市場データから高周波数と低周波数の両方を濾過して結果シグナルからの振動を排除し、遅延を大幅に削減します。この通過帯域指標は、様々な期間の2つの差分EMAを使用することによってこれを達成します。（40と60）。通過帯域オシレータのトリガポイントは、シグナルライン上のRMS周期エンベロープで追加されます。通過帯域波形の出力は、最後の50小節にわたる二乗を合計し、平均合計の平方根を取ってトリガーレベルを作成することによって計算されます。

パスバンドが-RMSラインを超えたときに買います。通過帯域がRMSラインを横切るったときにショートします。

オリジナルとの差は、異なる計算期間が許可されていることです（デフォルトは記述されたとおりですが、計算期間はすべて許可されます）。

この指標には多数（22種類）の価格の選択肢があります。ドロップダウン選択欄にはそれぞれの説明的な名前が表示されます（これらは自己記述的なので、意味を理解するのに問題はないはずです）。

指標はすでに通常のアラートをすべて備えており、多時間軸です。RMSエンベロープが終了したときの塗りつぶし領域の追加は、ブレークが発生した瞬間を（アラートとともに）特定するのに役立ちます。しかしながら、ある程度のパラメータ調整の試みは推奨されます。ジョン・エーラーは、通常、コモディティに関する自らのアイデアを検証します。ここではボラティリティが外国為替よりも大幅に低く　外国為替での条件の調整がおそらく有効な選択肢であります。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16687

コンポジットRSI コンポジットRSI

コンポジットRSI

色付き移動平行線 色付き移動平行線

ねじれた「クラシカル」MA：スロープの角度によって色が変わります。

T3浮動レベル T3浮動レベル

浮動レベルを持つT3

T3浮動レベルオシレータ T3浮動レベルオシレータ

オシレータとしてのT3浮動レベル