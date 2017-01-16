下記がジョン・エラーズによる記述です。



この通過帯域オシレータは、市場データから高周波数と低周波数の両方を濾過して結果シグナルからの振動を排除し、遅延を大幅に削減します。この通過帯域指標は、様々な期間の2つの差分EMAを使用することによってこれを達成します。（40と60）。通過帯域オシレータのトリガポイントは、シグナルライン上のRMS周期エンベロープで追加されます。通過帯域波形の出力は、最後の50小節にわたる二乗を合計し、平均合計の平方根を取ってトリガーレベルを作成することによって計算されます。

パスバンドが-RMSラインを超えたときに買います。通過帯域がRMSラインを横切るったときにショートします。

オリジナルとの差は、異なる計算期間が許可されていることです（デフォルトは記述されたとおりですが、計算期間はすべて許可されます）。



この指標には多数（22種類）の価格の選択肢があります。ドロップダウン選択欄にはそれぞれの説明的な名前が表示されます（これらは自己記述的なので、意味を理解するのに問題はないはずです）。



指標はすでに通常のアラートをすべて備えており、多時間軸です。RMSエンベロープが終了したときの塗りつぶし領域の追加は、ブレークが発生した瞬間を（アラートとともに）特定するのに役立ちます。しかしながら、ある程度のパラメータ調整の試みは推奨されます。ジョン・エーラーは、通常、コモディティに関する自らのアイデアを検証します。ここではボラティリティが外国為替よりも大幅に低く 外国為替での条件の調整がおそらく有効な選択肢であります。



