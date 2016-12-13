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Super Passband Filter 2.0 - индикатор для MetaTrader 5
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Как сказано у Джона Эйлерса :
Полосный осциллятор стремится отфильтровать высокие и низкие частоты из рыночных данных, чтобы избавиться от "шумов" в результирующем сигнале. Это существенно снижает задержку. Полосный индикатор позволяет делать это благодаря использованию двух разных EMA на различных периодах (40 и 60). Добавлены триггерные точки осциллятора и среднеквадратичные циклические огибающие выше сигнальной линии. Выходной сигнал волнообразной полосы пропускания рассчитывается суммированием ее площади за последние 50 баров и извлечением квадратного корня из усредненной суммы.
Покупка — когда полоса пересекается вверх ее огибающей. Короткая позиция открывается, когда полоса пересекается огибающей вниз.
Отличия от оригинала заключаются в том, что разрешены различные расчетные периоды (по умолчанию они выставлены как в оригинале, но можно выставить любой период).
Этот индикатор необычен также своим большим выбором цен — их 22 типа, и вы можете найти их в выпадающем окне по описательным названиям (определение того, что это за цена, не должно быть проблемой — названия говорят за себя сами).
Индикатор уже имеет весь обычный набор алертов и свойство мультитаймфрейма. Добавление заполненных областей в местах выхода среднеквадратичной огибающей помогает определять (наряду с алертами) момент, когда происходит прорыв. С некоторыми параметрами я советую поэкспериментировать — Джон Эйлерс обычно тестирует свои идеи на товарных биржах, где волатильность существенно меньше, чем на форексе. Возможно, некоторые настройки под условия рынка форекс будут разумным выбором.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16687
Композитный RSIMoving Averages with Colors
"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.
T3 с плавающими уровнями.T3 floating levels oscillator
Ранее описанный индикатор T3 floating levels, сделанный в виде осциллятора