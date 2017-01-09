und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Composite RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Mladen Rakic
Der Name des composite RSI könnte ein wenig irreführend sein.
Der Composite RSI setzt keine RSIs "zusammen" aber er ist eine relativ neue Methode zur Berechnung des RSI. Im Gegensatz zum RSI, der eine Art von Momentum-Indikator ist, ist der Composite RSI mehr ein Trend Indikator. Es neigt dazu, unbedeutend Preisänderungen herauszufiltern und scheint gut die zugrunde liegenden Trends zu erkennen
Diese Version hat als Hilfsmittel bei der Filterung von "Trends" eine Erweiterung für schwebende Levels (welche dazu gedacht sind, die signifikanten Levels die normalerweise zum Finden von Trends verwendet werden dynamisch statt statisch zu machen) und ermöglicht mehrere Modi des Preisvorfilterungs-Modus. Außerdem enthält sie Warnungen, und ist bereits ein Multi-TimeFrame-Indikator (keine andere Datei ist erforderlich - dies ist ein Multi Zeitrahmen Indikator in einer einzigen Datei) und gehört in die Reihe von Indikatoren für Metatrader 5, die als einzelne Datei erstellt werden, die vollwertige Indikatoren mit den üblichen Optionen enthalten die wir bereits gewöhnt sind, wenn es um ernsthaften Metatrader 4 Code geht.
