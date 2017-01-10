代码库部分
复合 RSI - MetaTrader 5脚本

mladen | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Mladen Rakic
显示:
1800
等级:
(29)
已发布:
复合 RSI 的名称可能有一点误导。

复合 RSI 不是 "合成" RSI, 而是一种新的计算 RSI 的方法。与 RSI 是一种动量指标不同, 复合 RSI 更是一个趋势指标。它倾向于过滤掉无足轻重的价格变化, 似乎能够很好地识别潜在趋势

作为过滤 "趋势" 的辅助, 此版本具有附加的浮动级别 (旨在令通常用于趋势搜索的明显级别由静态变为动态), 并允许多重价格预过滤模式。此外, 它包括警报, 和一个多时间帧指标 (它不需要任何其它文件 - 这是一个单文件多时间帧指标), 并且是 metatrader 5 一系列单文件指标中的一个, 完全成熟的指标拥有全部我们已在 metatrader 4 代码中常用的选项。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16685

