Название этого индикатора может ввести в заблуждение.



Композитный RSI не является "конгломератом" RSI, это просто новый способ его расчета. В отличие от классического RSI, который является разновидностью импульсных индикаторов, композитный RSI скорее относится к трендовым. Он предназначен для отфильтровывания незначительных изменений цены и выглядит подходящим для идентификации основных трендов.

В качестве вспомогательного средства фильтрации в эту версию добавлены плавающие уровни и встроены многочисленные модификации режима префильтрации цены. Также в индикатор включены алерты и свойство мультитаймфрейма (без необходимости подключать какие-либо другие файлы: мы имеем единый файл мультитаймфреймового индикатора).





