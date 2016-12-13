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Индикаторы

Композитный RSI - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2577
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Название этого индикатора может ввести в заблуждение.

Композитный RSI не является "конгломератом" RSI, это просто новый способ его расчета. В отличие от классического RSI, который является разновидностью импульсных индикаторов, композитный RSI скорее относится к трендовым. Он предназначен для отфильтровывания незначительных изменений цены и выглядит подходящим для идентификации основных трендов.

В качестве вспомогательного средства фильтрации в эту версию добавлены плавающие уровни и встроены многочисленные модификации режима префильтрации цены. Также в индикатор включены алерты и свойство мультитаймфрейма (без необходимости подключать какие-либо другие файлы: мы имеем единый файл мультитаймфреймового индикатора).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16685

Moving Averages with Colors Moving Averages with Colors

"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.

NonLag MA NonLag MA

Незапаздывающая МА.

Super Passband Filter 2.0 Super Passband Filter 2.0

Суперполосный фильтр, описанный Джоном Эйлерсом.

T3 floating levels T3 floating levels

T3 с плавающими уровнями.