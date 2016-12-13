Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Композитный RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
- Просмотров:
- 2577
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Название этого индикатора может ввести в заблуждение.
Композитный RSI не является "конгломератом" RSI, это просто новый способ его расчета. В отличие от классического RSI, который является разновидностью импульсных индикаторов, композитный RSI скорее относится к трендовым. Он предназначен для отфильтровывания незначительных изменений цены и выглядит подходящим для идентификации основных трендов.
В качестве вспомогательного средства фильтрации в эту версию добавлены плавающие уровни и встроены многочисленные модификации режима префильтрации цены. Также в индикатор включены алерты и свойство мультитаймфрейма (без необходимости подключать какие-либо другие файлы: мы имеем единый файл мультитаймфреймового индикатора).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16685
"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.NonLag MA
Незапаздывающая МА.
Суперполосный фильтр, описанный Джоном Эйлерсом.T3 floating levels
T3 с плавающими уровнями.