O nome deste indicador pode ser enganoso.



O RSI composto não é um RSI "conglomerado", trata-se simplesmente de uma nova forma de calculá-lo. Ao contrário do RSI clássico, que é um tipo de indicador de momentum, o RSI composto é mais um indicador de tendência. Ele é projetado para filtrar as mudanças insignificantes de preços e, além disso, parece ser bom para identificar as tendências subjacentes.

Nesta versão, como uma ajuda na filtragem, foram acrescentados níveis flutuantes e embutidas numerosas modificações do modo pré-filtração de preços. Além disso, ele inclui alertas e a opção de multi-timeframe (sem a necessidade de outros arquivos: este é um único arquivo de arquivo multi-período).





