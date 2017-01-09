CodeBaseSeções
RSI composto - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
2021
Avaliação:
(29)
Publicado:
O nome deste indicador pode ser enganoso.

O RSI composto não é um RSI "conglomerado", trata-se simplesmente de uma nova forma de calculá-lo. Ao contrário do RSI clássico, que é um tipo de indicador de momentum, o RSI composto é mais um indicador de tendência. Ele é projetado para filtrar as mudanças insignificantes de preços e, além disso, parece ser bom para identificar as tendências subjacentes.

Nesta versão, como uma ajuda na filtragem, foram acrescentados níveis flutuantes e embutidas numerosas modificações do modo pré-filtração de preços. Além disso, ele inclui alertas e a opção de multi-timeframe (sem a necessidade de outros arquivos: este é um único arquivo de arquivo multi-período).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16685

