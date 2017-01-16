無料でロボットをダウンロードする方法を見る
コンポジットRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
名前が少し誤解を招くかもしれません。
コンポジットRSIはRSIを「合成」しているのではなく、RSIを計算する新しい方法です。 モメンタム指標の一種であるRSIとは異なり、コンポジットRSIはトレンド指標となります。それは、わずかな価格変化を除外する傾向があり、根底にある動向を特定するのに向いているようです。
このバージョンでは、「トレンド」のフィルタリングに役立つ浮遊レベル（通常は静的ではなくトレンド検索ダイナミックに使用される重要なレベルを作成することを意図しています）を追加して、価格プリフィルタリングモードの複数のモードを可能にします。また、アラートを含み、すでに多時間軸指標です（ これは単一ファイルの多時間軸指標なので他のファイルは不必要です）、単一ファイルとして作成されるmetatrader5の一連の指標の一つで、 重大なmetatrader 4コードですでに慣れ親しんできたすべての通常のオプションを備えた本格的な指標です。
