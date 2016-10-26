Трендовая торговая система Exp_X2MA_Digit_DM_361 построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA_Digit и ColorDM_361. По индикатору ColorX2MA_Digit определяется направление основного медленного тренда, а по индикатору ColorDM_361 — момент совершения сделки, когда происходит изменение направления быстрого тренда. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.

Входные параметры эксперта:







input string Trade= "Управление торговлей" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Разрешения торговли" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;

input int Length1= 12 ;

input int Phase1= 15 ;





input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;

input int Length2= 5 ;

input int Phase2= 15 ;





input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input uint Digit= 2 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



int TimeShiftSec,TimeShiftSec_;



int InpInd_Handle,InpInd_Handle_;



int min_rates_total,min_rates_total_;

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы ColorDM_361_HTF и ColorX2MA_Digit_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorX2MA_Digit.ex5, ColorX2MA_Digit_HTF.ex5, ColorDM_361.ex5 и ColorDM_361_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD, медленный тренд на H4, вход по быстрому тренду по M30:





Рис. 2. График результатов тестирования