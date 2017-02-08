CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RSI_Histogram_Round - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
814
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein klassischer RSI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab:

  • 1 — keine Abrundung;
  • 2 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 2;
  • 5 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 5;
  • 10 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 10;
  • 20 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 20;
  • 50 — 0, 50, 100.

Alle RSI Werte, die kleiner als 50 sind, werden nach unten abgerundet, die größer als 50 sind — nach oben.

Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung

input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // Ebene der Abrundung

Abb.1. Der RSI_Histogram_Round Indikator

Abb.1. Der RSI_Histogram_Round Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16680

ZPF_HTF ZPF_HTF

Der ZPF Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_X2MA_Digit_DM_361 Exp_X2MA_Digit_DM_361

Der Exp_X2MA_Digit_DM_361 setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA_Digit und ColorDM_361.

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader — ein Expert Advisor für 5.