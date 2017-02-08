und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI_Histogram_Round - Indikator für den MetaTrader 5
- 814
Ein klassischer RSI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab:
- 1 — keine Abrundung;
- 2 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 2;
- 5 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 5;
- 10 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 10;
- 20 — alle Werte von 0 bis 100, geteilt durch 20;
- 50 — 0, 50, 100.
Alle RSI Werte, die kleiner als 50 sind, werden nach unten abgerundet, die größer als 50 sind — nach oben.
Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung
Abb.1. Der RSI_Histogram_Round Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16680
