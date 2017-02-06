请观看如何免费下载自动交易
把标准的 RSI 震荡指标实现为柱形图的形式并且把它的数值换算到标准范围:
- 1 — 不进行换算;
- 2 — 所有0到100的数值除以2;
- 5 — 所有0到100的数值除以5;
- 10 — 所有0到100的数值除以10;
- 20 — 所有0到100的数值除以20;
- 50 — 0, 50, 100.
对于所有小于50的RSI数值，换算到低的一边，而所有大于50的RSI数值 - 换算到大的一边。
以下输入参数用于指标的换算:
input ENAM_ROUND_MODE Round=X5; // 换算水平
图1. RSI_Histogram_Round 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16680
