ポケットに対して
インディケータ

Zigzag2_R_Color_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1234
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むZigzag2_R_Color指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigzag2_R_Color.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Zigzag2_R_Color指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16675

