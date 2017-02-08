CodeBaseKategorien
Zigzag2_R_Color_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Zigzag2_R_Color Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16675

