und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Zigzag2_R_Color_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1105
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Zigzag2_R_Color Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Zigzag2_R_Color.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Zigzag2_R_Color Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16675
ZigZagOnParabolic mit Anzeige aller Werte als Fraktal-Zeichen.Exp_X2MA_JJRSX
Der Exp_X2MA_JJRSX Expert Advisor setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA und ColorJJRSX.
Der ZPF Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.RSI_Histogram_Round
Ein klassischer RSI Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab.