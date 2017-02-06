代码库部分
在输入参数中带有时段选择选项的 Zigzag2_R_Color 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时段)

为了指标能够正常运行，要把编译好的 Zigzag2_R_Color.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。

图1. Zigzag2_R_Color 指标

图1. Zigzag2_R_Color 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16675

