在输入参数中带有时段选择选项的 Zigzag2_R_Color 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了指标能够正常运行，要把编译好的 Zigzag2_R_Color.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。
图1. Zigzag2_R_Color 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16675
ZigZagOnParabolic_Arrows
以分形标签的形式显示数值的 ZigZagOnParabolic 指标。Exp_X2MA_JJRSX
Exp_X2MA_JJRSX 跟随趋势的交易系统是基于 ColorX2MA 和 ColorJJRSX 指标信号的。
ZPF_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ZPF 指标。RSI_Histogram_Round
把标准的 RSI 震荡指标实现为柱形图的形式并且把它的数值换算到标准范围。