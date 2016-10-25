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Индикаторы

Zigzag2_R_Color_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3561
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Zigzag2_R_Color.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color

Рис.1. Индикатор Zigzag2_R_Color

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Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX.

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Советник Multi Lot Scalper, версия для MetaTrader 5.

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