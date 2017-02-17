コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorJJRSX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJJRSX指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはColorJJRSX.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ColorJJRSX_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16667

