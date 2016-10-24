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ColorJJRSX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJJRSX.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorJJRSX_HTF
Zigzag2_R_Color_Price
Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.Exp_X2MA_JFatl
Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.
Exp_X2MA_JJRSX
Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX.ZigZagOnParabolic_Arrows
Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.