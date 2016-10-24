Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl.

Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX.

Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.