ColorJJRSX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorJJRSX Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei ColorJJRSX.mq5. Kopieren Sie sie in in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorJJRSX_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16667
