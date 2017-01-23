Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorJJRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1103
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ColorJJRSX com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorJJRSX.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ColorJJRSX_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16667
CyberiaTrader
CyberiaTrader, Expert Advisor para MetaTrader 5.ALMA 2.0
A versão mais recente do ALMA.
Multi Lot Scalper
Expert Advisor Multi Lot Scalper, versão para MetaTrader 5.Exp_X2MA_JJRSX
Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JJRSX plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJJRSX.