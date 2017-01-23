CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorJJRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1103
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ColorJJRSX com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorJJRSX.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ColorJJRSX_HTF

Fig.1. Indicador ColorJJRSX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16667

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader, Expert Advisor para MetaTrader 5.

ALMA 2.0 ALMA 2.0

A versão mais recente do ALMA.

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Expert Advisor Multi Lot Scalper, versão para MetaTrader 5.

Exp_X2MA_JJRSX Exp_X2MA_JJRSX

Sistema de negociação de tendência Exp_X2MA_JJRSX plotada com base nos sinais de dois indicadores, isto é: ColorX2MA e ColorJJRSX.