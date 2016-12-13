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Индикаторы

Moving Averages with Colors - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3536
Рейтинг:
(54)
Опубликован:
Обновлен:
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"Классическая" МА с изюминкой.

Цвета изменяются в зависимости от угла наклона: чем больше угол, тем цвет ближе к цвету, эквивалентному "Fast up". Чем меньше угол, тем ближе цвет к цвету, эквивалентному "Fast down" . Остальное окрашено по градиенту между этими двумя цветами (в зависимости от наклона МА).

Участки, окрашенные в "чистый" цвет, зависят от параметра "пороговый угол для шага цвета"( "Angle threshold for color steps" ) к примеру, если вы установите его на 90, очевидно, что он никогда не будет достигнут. По умолчанию этот параметр установлен на 20 градусов.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16640

NonLag MA NonLag MA

Незапаздывающая МА.

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Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.

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Суперполосный фильтр, описанный Джоном Эйлерсом.