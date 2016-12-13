"Классическая" МА с изюминкой.

Цвета изменяются в зависимости от угла наклона: чем больше угол, тем цвет ближе к цвету, эквивалентному "Fast up". Чем меньше угол, тем ближе цвет к цвету, эквивалентному "Fast down" . Остальное окрашено по градиенту между этими двумя цветами (в зависимости от наклона МА).

Участки, окрашенные в "чистый" цвет, зависят от параметра "пороговый угол для шага цвета"( "Angle threshold for color steps" ) к примеру, если вы установите его на 90, очевидно, что он никогда не будет достигнут. По умолчанию этот параметр установлен на 20 градусов.



