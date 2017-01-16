Indicador modificado Jurik Filter con posibilidad de ser aplicado no sólo a los precios sino también a otros indicadores.



Los cálculos en esta versión han sido mejorados en comparación con el original (una respuesta más rápida, manteniendo el suavizado).



La adición del coloreo de la inclinación puede ayudar en muchos casos: por ejemplo, cuando aplicamos este filtro a otro indicador, colocamos el período 1 para él (para que las líneas de ambos indicadores sean idénticas) y así obtenemos la posibilidad de



«enmascarar» el indicador colocado anteriormente con el color del filtro Jurik, incluso si antes «no sabía» hacerlo.