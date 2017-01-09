MA "clássico" com uma torção.

As cores mudam dependendo do ângulo da inclinação: quanto maior o ângulo, a cor será mais próxima ou igual a"Fast up". Quanto menor o ângulo, a cor será mais próxima ou igual a "Fast down" . O resto é desenhado como um gradiente entre as duas cores (dependendo do ângulo de MA).

A parte "igual" depende do parâmetro "Limite de ângulo para passos de cor" ( "Angle threshold for color steps" ): se você definir 90, é óbvio que nunca será alcançado. O padrão para este parâmetro é definido como 20 graus.



