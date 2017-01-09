CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Moving Averages with Colors - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
19796
Avaliação:
(54)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

MA "clássico" com uma torção.

As cores mudam dependendo do ângulo da inclinação: quanto maior o ângulo, a cor será mais próxima ou igual a"Fast up". Quanto menor o ângulo, a cor será mais próxima ou igual a "Fast down" . O resto é desenhado como um gradiente entre as duas cores (dependendo do ângulo de MA).

A parte "igual" depende do parâmetro "Limite de ângulo para passos de cor" ( "Angle threshold for color steps" ): se você definir 90, é óbvio que nunca será alcançado. O padrão para este parâmetro é definido como 20 graus.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16640

NonLag MA NonLag MA

MA sem latência.

Jurik Filter Jurik Filter

Indicador modificado Jurik Filter com possibilidade de ser aplicado não apenas aos preços, mas também a outros indicadores.

RSI composto RSI composto

RSI composto

Super Passband Filter 2.0 Super Passband Filter 2.0

Filtro passa-banda, descrito por John Jejlersom.