Moving Averages with Colors - indicador para MetaTrader 5
19796
MA "clássico" com uma torção.
As cores mudam dependendo do ângulo da inclinação: quanto maior o ângulo, a cor será mais próxima ou igual a"Fast up". Quanto menor o ângulo, a cor será mais próxima ou igual a "Fast down" . O resto é desenhado como um gradiente entre as duas cores (dependendo do ângulo de MA).
A parte "igual" depende do parâmetro "Limite de ângulo para passos de cor" ( "Angle threshold for color steps" ): se você definir 90, é óbvio que nunca será alcançado. O padrão para este parâmetro é definido como 20 graus.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16640
