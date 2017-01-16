ねじれた「クラシカル」平均。



色は勾配の角度によって変化します。色は角度が大きいほど「急上昇」色に近く（または急上昇色そのものに）なります。そして、角度が大きいほど「急下降」色に近く（または急下降色そのものに）なります。残りはこれらの2つの色間のグラデーションとして（MAの角度に応じて）描画されます。

「等しい」"部分は、Angle threshold for color steps（カラーステップの角度の閾値）パラメータに依存します。90を設定すると、決して到達しないことが明らかです。このパラメータのデフォルトは20度に設定されています。