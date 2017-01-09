und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Moving Averages mit Farben - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1909
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
"Klassische" Durchschnitte mit einem Twist.
Farben ändern sich je nach Winkel der Neigung: je größer der Winkel desto näher oder gleich wird die Farbe wie die "Fast up" Farbe. Je kleiner der Winkel ist, desto näher oder gleich wird die Farbe wie die "Fast down" Farbe. Der Rest wird als ein Gefälle zwischen den beiden Farben (je nach Winkel des MA) gezeichnet.
Der "gleiche" Teil hängt vom "Winkel Schwellwert für Farbeschritte" Parameter ab: wenn Sie 90 einstellen, ist es offensichtlich, dass er nie erreicht wird. Der Standardwert für diesen Parameter ist auf 20 Grad eingestellt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16640
MetaTrader 5 Version des NonLag MA.Jurik Filter
Dies ist ein verbesserter Jurik Filter mit der Option auf einen beliebigen Indikator angewendet zu werden, nicht nur auf Preise.
Composite RSISuper Passband Filter 2.0
Super Pass-Band Filter wie von John Ehlers beschrieben