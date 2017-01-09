"Klassische" Durchschnitte mit einem Twist.



Farben ändern sich je nach Winkel der Neigung: je größer der Winkel desto näher oder gleich wird die Farbe wie die "Fast up" Farbe. Je kleiner der Winkel ist, desto näher oder gleich wird die Farbe wie die "Fast down" Farbe. Der Rest wird als ein Gefälle zwischen den beiden Farben (je nach Winkel des MA) gezeichnet.

Der "gleiche" Teil hängt vom "Winkel Schwellwert für Farbeschritte" Parameter ab: wenn Sie 90 einstellen, ist es offensichtlich, dass er nie erreicht wird. Der Standardwert für diesen Parameter ist auf 20 Grad eingestellt.