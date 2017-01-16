CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

One More Average - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
982
Ranking:
(24)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La idea de este indicador es muy simple: él no debe ser el mismo, debe ser como una especie de camaleón. Su tarea consiste en imitar tantas medias móviles cuantas pueda. De esta manera, será minimizada la necesidad de miríadas de diferentes media móviles.

Desde luego existen unos requerimientos obligatorios para este indicador: 

  • tiene que ser suavizado
  • tiene que disponer de la posibilidad de «cambiar la velocidad» sin cambiar el largo
  • tiene que ser capaz de ser adaptable y no adaptable (para imitar cualquier media móvil).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16637

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Esta versión muestra el canal que se rompe si la tendencia empieza a cambiar.

Daily Data Daily Data

El indicador visualiza datos importantes sobre el símbolo actual en la ventana del gráfico.

Jurik Filter Jurik Filter

Indicador modificado Jurik Filter con posibilidad de ser aplicado no sólo a los precios sino también a otros indicadores.

NonLag MA NonLag MA

MA sin latencia