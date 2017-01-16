Mira cómo descargar robots gratis
One More Average - indicador para MetaTrader 5
La idea de este indicador es muy simple: él no debe ser el mismo, debe ser como una especie de camaleón. Su tarea consiste en imitar tantas medias móviles cuantas pueda. De esta manera, será minimizada la necesidad de miríadas de diferentes media móviles.
Desde luego existen unos requerimientos obligatorios para este indicador:
- tiene que ser suavizado
- tiene que disponer de la posibilidad de «cambiar la velocidad» sin cambiar el largo
- tiene que ser capaz de ser adaptable y no adaptable (para imitar cualquier media móvil).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16637
